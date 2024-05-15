Европа

Манчестер Сити выстрадал победу над Тоттенхэмом. Холанд сломал проклятие Пепа и одолел самый тяжелый барьер на пути к чемпионству. Астон Вилла впервые вышла в Лигу чемпионов. Барселона готовит сенсационный обмен с Атлетико.

Наши за границей

Лунин проиграл Куртуа с теннисным счетом – в Испании определили вратаря Реала на финал Лиги чемпионов. Реал отпустит Андрея только за фиксированную сумму. Украинец не попал в старт на сегодняшний матч – Мадрид с Куртуа одержал самую крупную победу в сезоне.

Жирона проиграла Вильяреалу, не сумев вернуть вторую позицию. Виктор Цыганков мог забивать дважды, а Артем Довбик не впечатлил.

Украина

Динамо интересуется дебютантом сборной Украины и своим "ночным кошмаром" – на трансфере лично настаивает Шовковский. Полесье официально подписало форварда европейской сборной. Рух отказался от трансфера украинца из Европы.

Динамо определяется с местом проведения домашних матчей в еврокубках, выбирая из трех вариантов. Карпаты признаны критически важными для функционирования экономики – работники получат бронь от мобилизации. Назначили арбитра на финал Кубка Украины.