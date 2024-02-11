Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые смогут сыграть против РБ Лейпциг в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Лунин попал в список 23-х игроков в заявке Реала на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, сообщает официальный твиттер мадридцев. Отметим, что из-за травм не попали в состав Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер. Таким образом, "сливочные" остались без главной звезды, но все же будут иметь номинального центрбека – Начо восстановился от повреждения.

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Голкиперы: Лунин, Кепа, Фран Гонсалес.

Защитники: Карвахаль, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Менди, Каррильо, Рамон.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Гюлер, Себальос, Начо Мартин, Нико Пас.

Нападающие: Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Добавим, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Реал состоится уже 13 февраля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 6 марта.

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