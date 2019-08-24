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Главные новости Футбол 23 августа: Рома близка к трансферу Яремчука, ФИФА запретила Карпатам подписывать новых игроков

07:00 116 Читати українською
Главные новости Футбол 23 августа: Рома близка к трансферу Яремчука, ФИФА запретила Карпатам подписывать новых игроков
Роман Яремчук / фото із соцмереж

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 августа.

Украина

"Мавпочка" перевтілилась у Кінг Конга, або Чому Еспаньйол покарав Зорю: іспанські ЗМІ критикують своїх та хвалять наших.

Украина может потерять позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА уже на следующей неделе – Турция сократила отставание.

Президент УПЛ сделал последнее предложение Динамо и другим оппозиционным клубам по единому телепулу.

Карпаты объявили об уходе Прце – хорват провел в команде всего два месяца и не сыграл ни одного матча. ФИФА запретила львовянам регистрировать новых игроков.

Мир

Наполи подписал Лосано – трансферный рекорд "партенопейцев!" и клаусула на 130 млн евро.

Неймар обойдется Реалу или Барселоне в фантастические 350 млн евро – известны требования бразильца по зарплате.

Торрес официально завершил карьеру – Иньеста, Вилья и Ко устроили адское прощание старому товарищу.

Боруссия Д добыла тяжёлую выездную победу над Кельном.

Украинцы за рубежом

Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуацию.

"Швед там умер что ли": фаны Селтика взорвались гневом из-за "чернобыльского Роббена", а тренер все объяснил.

Зозуля помог Альбасете победить Жирону – украинец получил желтую карту и низкую оценку за матч.

Лунин попал в заявку Вальядолида на матч Примеры и имеет право дебютировать против Реала.

Рома серьезно заинтересована в приглашении нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

На Василия Кравца претендуют 8 клубов Сегунды – среди них Альбасете Зозули.

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