Главные новости Футбол 23 августа: Рома близка к трансферу Яремчука, ФИФА запретила Карпатам подписывать новых игроков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 августа.
Украина
"Мавпочка" перевтілилась у Кінг Конга, або Чому Еспаньйол покарав Зорю: іспанські ЗМІ критикують своїх та хвалять наших.
Украина может потерять позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА уже на следующей неделе – Турция сократила отставание.
Президент УПЛ сделал последнее предложение Динамо и другим оппозиционным клубам по единому телепулу.
Карпаты объявили об уходе Прце – хорват провел в команде всего два месяца и не сыграл ни одного матча. ФИФА запретила львовянам регистрировать новых игроков.
Мир
Наполи подписал Лосано – трансферный рекорд "партенопейцев!" и клаусула на 130 млн евро.
Неймар обойдется Реалу или Барселоне в фантастические 350 млн евро – известны требования бразильца по зарплате.
Торрес официально завершил карьеру – Иньеста, Вилья и Ко устроили адское прощание старому товарищу.
Боруссия Д добыла тяжёлую выездную победу над Кельном.
Украинцы за рубежом
Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуацию.
"Швед там умер что ли": фаны Селтика взорвались гневом из-за "чернобыльского Роббена", а тренер все объяснил.
Зозуля помог Альбасете победить Жирону – украинец получил желтую карту и низкую оценку за матч.
Лунин попал в заявку Вальядолида на матч Примеры и имеет право дебютировать против Реала.
Рома серьезно заинтересована в приглашении нападающего сборной Украины Романа Яремчука.
На Василия Кравца претендуют 8 клубов Сегунды – среди них Альбасете Зозули.