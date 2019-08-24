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Зозуля помог Альбасете победить Жирону – украинец получил желтую карту и низкую оценку за матч

01:10 20 Читати українською
Зозуля помог Альбасете победить Жирону – украинец получил желтую карту и низкую оценку за матч
Роман Зозуля / Getty images

Альбасете на последних минутах вырвал победу наж Жироной в рамках 2-го тура Сегунды.

Чемпионат Испании 2019/20. Сегунда. 2-й тур

Альбасете – Жирона – 1:0

Гол: Алькала, 81, (аг)

Альбасете с Зозулей в составе минимально переиграл Жирону. Матч выдался очень ровным и команды имели примерно одинаковые шансы на победу. Даже голов забили одинаковое количество, но забитый мяч в начале второго тайма в исполнении игроков Жироны отменили арбитры.

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Победу же Альбасете принес... защитник Жироны Алькала, который срезал мяч в собственные ворота ближе к завершению матча. Времени оставалось очень мало, а потому команда Зозули удержала победу.

Что касается украинского форварда, то Роман ни разу не пробил по воротам соперника и заработал желтую карточку на 74-й минуте. Статистический портал Sofa Score оценил Зозулю в 6,6 – это вторая худшая оценка в составе Альбасете.

Интересно, что юные болельщики Альбасете были очень рады видеть Зозулю на футбольном поле. Некоторые даже посвятили плакаты именно украинскому нападающему, попросив его подарить свою футболку.

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Украинцы за рубежом Жирона Жирона Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Главное Сегунда
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