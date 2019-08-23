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Украина может потерять позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА уже на следующей неделе – Турция сократила отставание

09:46 151 Читати українською
Украина может потерять позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА уже на следующей неделе – Турция сократила отставание
Эспаньол – Заря / ФК Заря

Украина не заработала очков в таблицу коэффициентов УЕФА на этой неделе.

58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас
 
Владислав Кочергин 38’
38’ Владислав Кочергин
58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас

В первых матчах плей-офф квалификации в еврокубки Украина осталась без баллов, ведь единственный представитель нашей страны – Заря, проиграла Эспаньолу (1:3).

Зато бельгийские клубы завоевали 2 победы и 1 ничью, что позволило им оторваться от Украины ровно на 2 балла – 32,600.

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Относительно турецких клубов, то Трабзонспор победил АЕК и также принес своей стране 0,25 балла в копилку. Теперь у Украины 30,600 балла, а у Турции 30,400 балла.

Таким образом, если на следующей неделе Трабзонспор снова победит АЕК, а Заря проигрывает Эспаньолу, то украинская ассоциация опустится на 1 место в рейтинге коэффициентов УЕФА и будет занимать 10 место.

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