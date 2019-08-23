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На Василия Кравца претендуют 8 клубов Сегунды – среди них Альбасете Зозули

11:54 75 Читати українською
На Василия Кравца претендуют 8 клубов Сегунды – среди них Альбасете Зозули
Василий Кравец / Леганес

Защитник Леганеса Василий Кравец, вероятно, отправится в аренду этим летом.

Недавно сообщалось, что украинец Василий Кравец не убедил тренерский штаб Леганеса во время предсезонных сборов, поэтому клуб может отдать защитника в аренду.

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На Кравца претендуют сразу 8 клубов Сегудны: Овьедо, Кадис, Альмерия, Малага, Жирона, клуб Романа Зозули – Альбасете и бывшая команда украинца – Луго.

Однако, главным претендентом на Кравца является Сарагоса, которая прошлый сезон завершила на 15 месте второго дивизиона Испании. Судьба украинца должна решиться в ближайшие часы, сообщает El gol digital.

К слову, Кравец перешел в Леганес из Луго в начале этого года. 22-летний украинец сыграл за "пепинерос" 6 матчей в прошлом чемпионате Испании. В первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги Кравец не попал даже в заявку на поединок против Осасуны (0:1).

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