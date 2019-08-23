Боруссия Д добыла тяжёлую выездную победу над Кельном

В матче-открытии 2-го тура немецкой Бундеслиги Кельн дал серьёзный бой дортмундской Боруссии, но голы Джейдона Санчо, Ашрафа Хакими и Пако Алькасера помогли "шмелям" праздновать победу (1:3).

Боруссия после феерического разгрома Аугсбурга и осечки Баварии в первом туре была обязана и в дальнейшем не подпускать мюнхенцев близко в турнирной таблице. Матч против Кёльна казался идеальным вариантом для набора очков, однако в первом тайме из опасных моментов "шмелей" можно вспомнить разве что штрафной удар на 23-й минуте, когда Хорн вытащил выстрел Ройса в левый нижний угол.

"Козлы" же, несколько раз неплохо огрызнувшись, неожиданно открыли счёт на 29-й минуте. Всё было разыграно, как по нотам: после подачи с углового на ближнюю штангу Скири сбросил мяч на дальнюю, а там Дрекслеру оставалось только замкнуть – 1:0! До перерыва Дортмунд так и не пришёл в себя.

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На старте второго тайма Боруссия стала действовать агрессивнее, на 56-й минуте получив шанс сравнять счёт усилиями Алькасера, но его удар из пределов штрафной взял Хорн. Постепенно Кёльн перевёл матч в фазу позиционной борьбы, а на 61-й минуте Модест ещё и второй гол забил – впрочем, у форварда был офсайд, поэтому мяч не засчитали.

Люсьен Фавру пришлось выпускать Хакими и Брандта, что сразу изменило расклад сил. Боруссия прижала соперника, создала серию моментов, а на 70-й минуте сравняла счёт после выстрела Санчо с правого края штрафной в дальний нижний угол – 1:1!

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Кёльн был не прочь оформить результативную ничью, всячески пытаясь засушить игру, но на 86-й дортмундцам удалось дожать "козлов" с углового – подачу с него головой замкнул Хакими. На 90+3 же точку в противостоянии поставили Санчо и Алькасер: первый разогнал контратаку 2-в-1, а второй замкнул его передачу – 1:3!

Кёльну так и не удалось отыграться. Финальный свисток зафиксировал трудную победу Боруссии, которая набрала 6 очков и продолжила лидировать в турнирной таблице.

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