"Мавпочка" перевтілилась у Кінг Конга, або Чому Еспаньйол покарав Зорю: іспанські ЗМІ критикують своїх та хвалять наших

Луганська Зоря поступилась Еспаньйолу (1:3) у виїзному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи, проте команда Скрипника сильно здивувала іспанські ЗМІ рівнем своєї гри у першому таймі.

Marca: Еспаньйол перебуває за крок до мети

Авторитетне мадридське видання пише, що команда Гальєго "носить костюм гранда" у кваліфікації Ліги Європи, здобувши вже п'яту перемогу поспіль та, водночас, не забиваючи менше трьох голів за матч.

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"Папугам довелось страждати у першій половині гри, але після перерви сумна картина на Корнелья-Ель Прат прояснилась і підопічні Гальєго суворо покарали Зорю, яка занадто сильно притиснулась до власних воріт.

Українці розпочали агресивно, високо зустрічали суперника, намагались діяти вертикально з м'ячем. Лише після кволих ударів У Лея та Гранеро атакувальний запал луганців трохи вщух і вони заграли більш обережно. Еспаньйол прибрав м'яч до власних ніг, але тривалий час не створював чогось, насправді, небезпечного. Зоря також почувалось некомфортно – пріоритетом стала оборона та швидкі контратаки. Саме один з таких випадів гостей завершився розкішним голом у ворота "папуг". Блискучу комбінацію за участі Громова та Кабаєва дальнім пострілом завершив Кочергін. Холодний душ... Однак каталонці знайшли у собі сили після перерви, щоб змінити хід протистояння.

Віктор Санчес – найкращий гравець матчу за версією Marca. А ось "динамівці" Михайліченко та Лєднєв (оренда у Зорі) награли на нулі.

Пропущений м'яч став позитивним імпульсом для Еспаньйола, який сильно додав у другому таймі. Після виходу Віктора господарі почали швидше переводити сферу на чужій половині поля, а Зоря просто не встигала перекривати зони, чим скористались, зокрема, Лопес та Варгас. Однак розпочав камбек старий знайомий Зорі Факундо Феррейра, який вже неодноразово засмучував луганців, виступаючи за Шахтар. Шевченко, вигравши дуель у Гранеро, лише ненадовго відтермінував вирок.

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Гальєго та Ко роблять серйозний крок до мети, і цього разу нагорода буде значно ціннішою. Через тиждень в Україніи потрібно завершити розпочате", – зазначає журналіст Marca Оскар Гарсія.

AS: Дві хвилини безумства дають перевагу Еспаньйолу

Хаві Лопес та "Моніто" Варгас принесли перемогу "папугам", які не реалізували пенальті та перебували за крок від провалу, критично оцінює підсумковий результат оглядач AS Альберто Мартінес.

"Еспаньйол дві хвилини прокидався від нічного кошмару, який загрожував покінчити з першими за останні 12 років європейськими амбіціями каталонців. Зоря повторила тактику Севільї, зігравши другим номером та впіймавши "папуг" на контратаці. Перший тайм завершився тотальним конфузом команди Гальєго з розчарованими обличчями нечисленних уболівальників на Корнелья-Ель Прат.

Те, що Зоря не стане для Еспанойола Стьярнаном або Люцерном стало зрозуміло вже через 5 хвилин гри. Гості виграли декілька важливих єдиноборств та тричі проникали у штрафний майданчик команди Гальєго. На каталонців, які, схоже, не встигли оговтатись після поразки від Севільї, очікував холодний і складний матч.

Європа завжди дарує нам пам'ятні камбеки, тут панує особлива атмосфера змагання. Швидка, вертикальна Зоря зникла з поля лише після гола Феррейри, але це ще не був кінець. Шевченко виявився гігантом перед Гранеро, нагадавши про старих привидів сумних європейських ночей. Коли у двері постукала біда, своє слово сказав неочікуваний герой. Давід Лопес вивів господарів вперед, відзначившись першим м'ячем за 7 (!) років. А вже незабаром Варгас зробив перевагу "папуг" більш-менш комфортною. Ейфорія! Залишилось 90 хвилин, щоб повернутись у Європу", – йдеться у звіті AS.

Mundo Deportivo: "Мавпочка" Варгас перевтілився у "Кінг Конга"

Рупор каталонської преси, описуючи "страждання Еспаньйола" у матчі проти Зорі, виділяє фігуру аргентинського новачка "папуг" Матіаса Варгаса, відомого на своїй батьківщині під прізвиськом "Мавпочка":

"Гальєго провів сім змін у стартовому складі після поразки у Севільї, але це не принесло бажаного ефекту. Зоря швидко дала зрозуміти, що прагне дати справжній бій "папугам" і не збирається виконувати роль хлопчиків для биття, як це робили Стьярнан з Люцерном. Луганці дуже інтенсивно розпочали поєдинок, неприємно здивувавши деяких гравців Еспаньйола, які виявились неготовими до схожої гри суперника. Михайліченко, загрожуючи володінням господарів зліва, продемонстрував, що українці в Барселоні – зовсім не туристи. А голасо Кочергіна перед перервою лише підтвердив серйозні наміри гостей.

У другому таймі Еспаньйол почав діяти інтенсивніше завдяки свіжому Віктору Санчесу, Феррейра зрівняв рахунок, але ключовою виявилась поява Варгаса на 71-й хвилині. 22-річний аргентинець додав швидкості та гостроти в атаці, ефектно довершивши ремонтаду "папуг". "Мавпочка" перевтілилась у "Кінг Конга". Зараз він – єдиний гравець Еспаньйола, який демонструє найвищий рівень гри".

Відзначимо, що автор матеріалу Хав'єр Альфаро розкритикував фанів Еспаньйола за байдуже ставлення до важливої гри: "13 тисяч 686 глядачів – цифра, яка не відповідає амбіціям цієї команди. Тим паче, що вона пробилась у єврокубки вперше за 12 років. Ні час гри, ні потенційно слабкий суперник (який довів зворотнє), ні серпень на дворі – не можуть бути виправданнями як для фанів, так і для клубу".

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Ще одне популярне каталонське видання також хвалить Варгаса, який "допоміг взяти неприступну українську гору".

"Якщо хтось очікував, що Зоря приїхала страждати на Корнелья-Ель Прат, то перші 45 хвилин стали для нього справжнім откровенням. Скрипник не лише нав'язав Гальєго власний футбол, але й зумів вийти переможцем після першого тайму. Високий пресинг, непоступливість у єдиноборствах та вертикальна гра ледь не загнали у глухий кут "папуг", які отямились лише після появи на полі Віктора та Варгаса.

Особливо постарався аргентинець, який став таким собі кисневим балоном для "синьо-білих". Його націленість на ворота майже одразу принесла плоди – гол у дальню дев'ятку та неймовірний імпульс для команди. Через тиждень хлопцям Гальєго потрібно відстояти переможний результат, але недооцінювати Зорю не варто. Ця команда точно дасть бій у Запоріжжі", – пише журналіст Хонатан Морено.

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