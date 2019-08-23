Наполи подписал Лосано

Форвард ПСВ Ирвинг Лосано стал игроком Наполи.

Наполи на своем официальном сайте объявил о трансфере мексиканского нападающего Ирвинга Лосано. Детали контракта не сообщаются. По данным Transfermarkt, "партенопейцы" заплатили 38 млн евро.

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Предыдущим клубом мексиканца был ПСВ, за который он сыграл 83 поединка и забил 45 голов, а также однажды стал чемпионом Нидерландов.

В общем прославился благодаря своему голу в ворота сборной Германии на чемпионате мира-2018. Тогда Мексика сенсационно победила со счетом 1:0.

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