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Рома близка к подписанию Яремчука, – СМИ

22:26 132 Читати українською
Рома близка к подписанию Яремчука, – СМИ
Роман Яремчук / Гент

Итальянские клубы устроили настоящую охоту на украинского форварда Гента.

Рома близка к подписанию Романа Яремчука, информирует Sportitalia.

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Ранее появилась информация об интересе к нападающему сборной Украины со стороны Лацио, однако "волки" могут опередить своих заклятых врагов. Рома рассматривает Яремчука как замену Патрику Шику, которого торгуют сразу пять клубов Бундеслиги. Если трансфер чеха состоится, то шансы на приход украинца в Рим значительно возрастут.

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Яремчук ударно начал сезон 2019/20 – шесть голов в восьми матчах за Гент.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Рома Рома Гент Гент Италия Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук
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