Рома близка к подписанию Яремчука, – СМИ

Итальянские клубы устроили настоящую охоту на украинского форварда Гента.

Рома близка к подписанию Романа Яремчука, информирует Sportitalia.

Украинцы в квалификации Лиги Европы: Яремчук отдал голевой ассист, Астана Григорчука разгромила БАТЭ, Ребров с ничьей

Ранее появилась информация об интересе к нападающему сборной Украины со стороны Лацио, однако "волки" могут опередить своих заклятых врагов. Рома рассматривает Яремчука как замену Патрику Шику, которого торгуют сразу пять клубов Бундеслиги. Если трансфер чеха состоится, то шансы на приход украинца в Рим значительно возрастут.

Лацио нашел альтернативу Яремчуку – форвард выступал в УПЛ

Яремчук ударно начал сезон 2019/20 – шесть голов в восьми матчах за Гент.