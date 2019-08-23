Карпаты получили трансферный бан от ФИФА, – журналист

Львовян до сих пор преследуют проблемы за давние долги перед бывшими игроками и их клубами.

ФИФА запретила Карпатам заниматься трансферной деятельностью, информирует журналист Кирилл Крыжановский в своем Telegram-канале.

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По данным источника, причиной такого решения стала задолженность украинского клуба перед Атлетико Метрополитано, у которого Карпаты в 2011 году приобрели бразильца Эрика де Оливейру. "Львы" уже имели немало неприятностей из-за истории с этим игроком, и якобы проблема с долгами за его переход была решена. Ожидается, что на следующей неделе ФИФА пришлет в УАФ письмо с подтверждением оплаты долга и трансферный бан все же отменят.

Напомним, Эрик выступал за Карпаты в сезоне-2011/12. После разрыва контракта с клубом львовяне собирались наказать футболиста, но в итоге проиграли дело во всех инстанциях, включая Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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