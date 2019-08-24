Головні новини футболу 23 серпня: Рома близька до трансферу Яремчука, ФІФА заборонила Карпатам реєструвати нових гравців

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 серпня.
Україна
"Мавпочка" перевтілилась у Кінг Конга, або Чому Еспаньйол покарав Зорю: іспанські ЗМІ критикують своїх та хвалять наших.
Україна може втратити позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА вже наступного тижня – Туреччина скоротила відставання.
Президент УПЛ зробив останню пропозицію Динамо та іншим опозиційним клубам щодо єдиного телепулу.
Карпати оголосили про відхід Прце – хорват провів у команді всього два місяці і не зіграв жодного матчу. ФІФА заборонила львів'янам реєструвати нових гравців.
Світ
Наполі підписав Лосано – трансферний рекорд "партенопейців!" і клаусула на 130 млн євро.
Неймар обійдеться Реалу чи Барселоні у фантастичні 350 млн євро – відомі вимоги бразильця щодо зарплати.
Торрес офіційно завершив кар'єру – Іньєста, Вілья і Ко влаштували пекельне прощання старому товаришу.
Борусія Д здобула важку виїзну перемогу над Кельном.
Українці за кордоном
Чи зможе Лунін повернутись у Реал цього літа – Зідан і наставник Вальядоліда коментують дивну ситуацію.
"Швед там помер чи що": фани Селтіка вибухнули гнівом через "чорнобильського Роббена", а тренер усе пояснив.
Зозуля допоміг Альбасете перемогти Жирону – українець отримав жовту карту та низьку оцінку за матч.
Рома серйозно зацікавлена у запрошенні нападника збірної України Романа Яремчука.
Лунін потрапив у заявку Вальядоліда на матч Прімери та має право дебютувати проти Реала.
На Василя Кравця претендують 8 клубів Сегунди – серед них Альбасете Зозулі.