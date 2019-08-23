Карпаты объявили об уходе Прце – хорват провел в команде всего два месяца и не сыграл ни одного матча

Защитник Франьо Прце так и не смог проявить себя в составе львовского клуба.

Карпаты на официальном сайте сообщили, что 23-летний хорват покидает команду.

Карпаты отдали в аренду двух футболистов

Прце присоединился к "львам" в конце июня, его контракт был рассчитан на три года. Центрбек за два месяца так и не успел дебютировать в УПЛ, проведя лишь одну игру в составе дубля Карпат. Львовский клуб не называет причины раннего ухода своего летнего новичка.

Ривер Плейт выкупит Карраскаля у Карпат – Севилья получит большую часть суммы

Напомним, Карпаты добыли четыре очка в первых четырех турах украинской Премьер-лиги.