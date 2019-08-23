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Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуацию

16:30 41 Читати українською
Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуацию
Андрей Лунин вовремя перешел в Вальядолид
Тарас Котив Тарас Котив

Андрей Лунин стал заложником неприятной ситуации. Кейлор Навас очень не вовремя решил покинуть Реал – сбылись худшие опасения испанских СМИ.

 

Хаос с позицией вратаря Реала продолжается даже тогда, когда казалось, что все устаканилось и стало на свои места. Как и прогнозировали, Навас подложил свинью своему нынешнему клубу. Как только Лунин перешел в Вальядолид на правах аренды, Кейлор неожиданно озвучил свое желание сменить обстановку. В Мадриде он только №2 за плечами Куртуа, а в ПСЖ снова станет главным. Похоже, парижане просто поняли, что им не удастся подписать Доннарумму и сосредоточили свое внимание на более экономном варианте, за который не придется платить заоблачную цену.

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Навас сорвет двойной куш. Кейлор вернет себе место основного стража ворот в топ-команде, а также повысит свой оклад с 5 миллионов евро чистыми (Реал с налогами платит целых 10), которые получал в Мадриде, до 7-8 в Париже. Неплохо как для почти 33-летнего вратаря! Вопрос цены встанет достаточно остро. Если костариканец не станет частью трансфера Неймара или Мбаппе, нужно будет договориться о сумме отступных. Это точно не будут 20 миллионов евро, которые требовал Флорентино Перес, но и не 0, как того хотели катарские шейхи.

Если Навас уйдет, Реал вынужден будет искать ему замену. Среди вариантов рассматривается не только приход опытных и качественных ветеранов вроде Диего Лопеса, который приходил на Бернабеу, когда ему было за 30. Как сообщил авторитетный журналист радио COPE Аранха Родригес, другая возможная опция – предложить 19-летнему Альтубе сенсационное повышение в статусе до второго кипера. Диего только этим летом прошел первые сборы с главной командой, став третьим после ухода украинцав аренду. Впрочем, учитывая травматичность Куртуа и отсутствие опыта у воспитанника "сливочных" – это самый рискованный вариант.

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Для нас наиболее интересной выглядит опция досрочного возвращения Лунина... еще этим летом. Да-да, подобный вариант остается вполне легальным, поскольку Андрей еще не дебютировал за Вальядолид. Хотя Marca и сообщила, что "сливочные" гарантировали экс-игроку Зари место запасного голкипера спустя сезон, Реал все еще может разорвать арендное соглашение при новых условиях. Пикантности этому варианту добавляет то, что вратарь сборной Украины попал в заявку на матч 2-го тура Примеры против... мадридского клуба, которому принадлежит.

Не исключено, что главный тренер клуба Роналдо решится выпустить Лунина, чтобы тот гарантированно никуда не делся в текущем сезоне. Ведь Вальядолид на днях лишился второго вратаря Каро и отпустить теперь еще и Андрея будет полным провалом. Команда останется с одним не всегда надежным Масипом и ребятами из дубля. Наставник "пуселы" Серхио Гонсалес достаточно нервно прокомментировал переполох с вратарями Реала.

"Лунин находится с нами. Если Навас уйдет, Реал должен будет подыскать себе другого вратаря. Не существует ни одного пункта контракта, в котором говорится о матчах Лунина. Мы на такое не смотрим. Ему нужно будет выиграть конкуренцию у Масипа", – повторил свою жесткую позицию бывший игрок и тренер каталонского Эспаньола. Покупка Вальядолида легендой Реала стала плюсом для клуба, считает Серхио. "Все, что он делал до сих пор, было хорошим. Роналдо позволяет нам работать и ценит наши усилия", – добавил рулевой. Намекает, что бразилец не станет требовать предоставить игровое время Лунину вопреки воле тренера?

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Не менее однозначно высказался и Зинедин Зидан в деле потенциального трансфера Наваса, который накануне в Испании называли очень близким к оформлению. "Уход Кейлора? Я не вижу этой команды без него, потому что это важный игрок Реала. Всегда им был и всегда будет. Такой вариант не беру во внимание. Кто мог бы его заменить? Я этим не занимаюсь. Навас – сейчас здесь, а мы не можем контролировать того, что происходит извне. Он не говорил мне, что хочет уйти. Кейлор желает быть здесь и играть. Ценю его работу в этом направлении. Он всегда будет профессионалом, а я рассчитываю на всех – в моем распоряжении 24 игрока", – подытожил французский специалист.

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