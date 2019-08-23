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Реал – Вальядолид: Лунин попал в заявку на игру и имеет право дебютировать против собственной команды

15:08 86 Читати українською
Реал – Вальядолид: Лунин попал в заявку на игру и имеет право дебютировать против собственной команды
Андрей Лунин / Вальядолид

Вальядолид обнародовал заявку команды на матч против Реала во 2 туре Ла Лиги.

 

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в список из 18 футболистов, которые включены в заявку Вальядолида на матч 2 тура Ла Лиги против Реала.

Лунин сможет принять участие в матчах против Реала

Ранее футболисты, арендованные у мадридского клуба, не могли выходить на поле в матчах против собственной команды. Однако в этом сезоне Реал отказался от этого правила.

К слову, в матче первого тура чемпионата Испании между Вальядолидом и Бетисом Андрей Лунин не вышел на поле, просидев всю игру на скамейке запасных.

Заметим, что поединок второго тура Ла Лиги, в котором Реал будет принимать Вальядолид, состоится завтра, 24 августа. Начало запланировано на 20:00.

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Реал Мадрид - Вальядолід Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Вальядолід Вальядолід
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