toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Неймар обойдется Реалу или Барселоне в фантастические 350 млн евро – известны требования бразильца по зарплате

18:33 223 Читати українською
Неймар обойдется Реалу или Барселоне в фантастические 350 млн евро – известны требования бразильца по зарплате
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар объявил Реалу и Барселоне о своих финансовых требованиях по зарплате.

Неймар сообщил свои финансовые требования Барселоне и Реалу, передает Sport.es со ссылкой на Jugones.

Неймар в Барселону: ПСЖ поставил каталонцам ультиматум – Реал и Ювентус ожидают решения "блаугранас"

По информации источника, Неймар хочет получать 35 млн евро в год и контракт сроком на 5 лет. Отметим, что испанские гранды должны будут выплачивать около 70 млн евро из-за налогов.

Напомним, Неймар пытается покинуть ПСЖ этим летом. Главными претендентами на бразильца является Барселона и Реал, также в услугах игрока заинтересован Ювентус.

Большой блеф vs Серьезное дело: французские и испанские медиа разошлись в оценках трансферной саги Неймара

blog_ava
Месси разочарован действиями Бартомеу по возврату Неймара
10:22
564
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Трансферы Барселоны Трансферы Реал Мадрид Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
55
мин
Гранада
21:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук