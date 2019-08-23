Неймар обойдется Реалу или Барселоне в фантастические 350 млн евро – известны требования бразильца по зарплате

Форвард ПСЖ Неймар объявил Реалу и Барселоне о своих финансовых требованиях по зарплате.

Неймар сообщил свои финансовые требования Барселоне и Реалу, передает Sport.es со ссылкой на Jugones.

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По информации источника, Неймар хочет получать 35 млн евро в год и контракт сроком на 5 лет. Отметим, что испанские гранды должны будут выплачивать около 70 млн евро из-за налогов.

Напомним, Неймар пытается покинуть ПСЖ этим летом. Главными претендентами на бразильца является Барселона и Реал, также в услугах игрока заинтересован Ювентус.

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