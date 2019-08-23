"Не будет никаких санкций": Гримм сделал последнее предложение оппозиционным клубам по единому телепулу

Руководство украинской Премьер-лиги не собирается оттягивать решение проблемы с единым показом матчей чемпионата.

"Мы предлагаем клубам все вопросы юридически и окончательно решить через независимый арбитражный суд в Лозанне (КАС). В случае решения суда в пользу клубов – они смогут заключать индивидуальные контракты на трансляцию домашних матчей.

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Если решение в пользу УПЛ – пять клубов будут обязаны прервать контракты со своими трансляторами и выполнить решение общего собрания о трансляции матчей в соответствии с условиями договора между УПЛ и телерадиокомпанией "Украина". Тогда не будет никаких санкций.

Предложение остается в силе до 1 сентября 2019 года. Если клубы согласятся, УПЛ инициирует ряд формальных шагов для передачи дела в КАС. В первую очередь – подписание соответствующего договора. Для полноценной реализации понадобится подпись пяти клубов, УПЛ и УАФ.

Если клубы откажутся или не дадут ответа до назначенной даты, у УПЛ не останется выбора, кроме как передать те же вопросы с использованием стандартных процедур.

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Каждый из пяти клубов может в любое время принять решение общего собрания и сотрудничать с УПЛ, клубами и трансляторами без каких-либо негативных последствий", – цитирует Гримма официальный сайт УПЛ.

Напомним, в оппозиции к идее создания единого телепула остаются пять клубов УПЛ – Динамо, Десна, Заря, СК Днепр-1 и Карпаты.