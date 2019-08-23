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Торрес официально завершил карьеру – Иньеста, Вилья и Ко устроили адское прощание старому товарищу

15:47 107 Читати українською
Торрес официально завершил карьеру – Иньеста, Вилья и Ко устроили адское прощание старому товарищу
Фернандо Торрес / Getty Images

Форвард Саган Тосу Фернандо Торрес сыграл свой последний матч в профессиональной карьере. Прощание показалось явно не таким, каким игрок себе его представлял.

Япония. J-Ліга, 24 тур

Саган Тосу – Виссел Кобе – 1:6

Голы: Вермален, 79 (автогол) – Ямаучи, 11, 86, Иньеста, 20 (пен.), Танака, 22, Фурунаши, 54, 73

"Ты еще не ушел, а я уже скучаю": Иньеста написал очень трогательное письмо Торресу

Саган Тосу в рамках 24 тура чемпионата Японии дома принимал Виссел Кобе. Этот поединок стал прощальным для двукратного чемпиона Европы и однократного чемпиона мира Фернандо Торреса. Символично, что в своей последней игре "Эль-Ниньо" встретился со старыми друзьями – Андресом Иньестой и Давидом Вильей.

Но прощание показалось не таким, каким хотел бы его видеть экс-форвард Атлетико, Ливерпуля и Челси. Уже после 1 тайма хозяева горели 0:3, а после перерыва им заколотили еще 3 мяча. Саган Тосу ответил лишь одним голом, вернее, защитник Виссела Томас Вермален поразил собственные.

На протяжении своей карьеры Торрес стал победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывал Лигу Европы, а также однажды завоевал Кубок Англии.

"Замечательный оппонент, которого мы будем помнить", – как футбольный мир реагирует на решение Торреса завершить карьеру

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