"Швед там умер что ли": фаны Селтика взорвались гневом из-за "чернобыльского Роббена", а тренер все объяснил

Марьян Швед не выходит на поле не только в чемпионате Шотландии, но и в Кубке лиги и квалификации Лиги Европы. Главный тренер Селтика Нил Леннон имеет простое объяснение, однако у фанатов клуба лопает терпение.

Селтик вылетел из Лиги чемпионов от румынского ЧФР, однако в Премьер-лиге и ЛЕ обошелся без потерь. Украинский новичок "ребят" вышел лишь на 1 официальный матч, пропустив 9 других. Швед чередует непопадание в заявку с протиранием штанов на скамейке запасных. Нил Леннон решился выпустить воспитанника Карпат лишь на 20 минут квалификационной игры ЛЧ в Эстонии, где общий счет противостояния был уже 6:0 в пользу его команды. Марьян забил, но больше не получил ни единого шанса. Ни одной-единственной минуты на поле.

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Это не только довольно странно, но и незаслуженно и несправедливо, считают болельщики чемпионов Шотландии, которые уже даже посвящают песни новичку "кельтов". После четверговой игры против АИКа, несмотря на победу 2:0, они выразили возмущение ситуацией 22-летнего таланта сборной Украины. Один из самых популярных комментариев в Твиттере под публикацией состава Селтика звучит красноречиво: "Свободу Шведу".

Free shved — Cian (@CHx2001) 22 серпня 2019 р.

"Нет Шведа, странно", – пишет пользователь filmmechanics. Ему отвечают, мол, это так из сборной Украины попросили, чтобы его не травмировали. В подобную фантастическую версию верят не очень охотно. "Просто нонсенс, если каждая сборная будет просить об этом, матчи вообще не будут проходить".

Shved has had a call up and his international team want him uninjured apparently same thing happened to Rogic last season this aswell — Kelly McGeachy (@kellybaby3) 22 серпня 2019 р.

"Это позорно, что ни Швед, ни Синклейр (экс-игрок Челси и Манчестер Сити получает лишь чуть больше игрового времени, чем украинец, – прим. "Футбол 24") не могут сыграть или попасть в заявку на матч за счет Моргана. Мы собираемся тратить впустую Шведа так же, как Нил Ленннон растрачивал Рогича.

По-настоящему талантливый футболист теряется, потому что мы назначили любителя, а не профи на должность главного тренера. Это одна из многих причин, почему Леннону не стоило было давать эту работу и почему его надо прогнать", – еще один комментарий, который собрал много лайков.

It's embarrassing that neither Sinclair or Shved can get a game or appear on the bench ahead of Morgan. We are going to waste Shved just like Lennon wasted Rogic. A genuinely talented footballer being wasted because we appointed an amateur as manager instead of a professional. — Shaun (@TheTweetofShaun) 22 серпня 2019 р.

"Синклейр – важный гол в Сараево. Хорошо тебя знаю. Швед – получи шанс в Эстонии и вколоти хороший гол. Извини, ты мне не нужен. Что происходит?" – обращаются к тренерскому штабу фанаты.

Sinclair – important goal in Sarajevo. Nice knowing ya.



Shved – given a chance in Estonia & slams in nice goal. Sorry, don't need ya.



What is going on? — John Bradshaw (@JBLuvsCeltic) 22 серпня 2019 р.

"Швед там умер что ли. Хотя бы посадили его на скамейку запасных вместо Моргана или Хейза", – очередной твит, который набрал значительную поддержку.

Is shved dead or something atleast have him on the bench over morgan or hayes fs — Glenny (@Glennnny67) 22 серпня 2019 р.

"Швед, который забивал в свое удовольствие в лиге, которая значительно лучше нашей, не может получить шанс сыграть. Ну, спасибо, мистер Леннон".

Shved who’s scored for fun in a league much better than ours can’t get a game. Nice one Mr Lennon — Matthew (@20Matthew_) 22 серпня 2019 р.

"Собирайте поисковую группу для Шведа", – фанаты не могут понять, куда делся наш футболист, так многообещающе начинавший.

Announce search party for Shved — Robyn (@RRR91x) 22 серпня 2019 р.

Среди фанатов Марьян получил интересное прозвище. Один из них призывает: "Освободите Чернобыльского Роббена". Другой предполагает, что украинский вингер, очевидно, уйдет в аренду, ведь тренер невзлюбил его.

He’s going out on loan , clearly not fancied mate — James Cunningham (@jcunningham1570) 22 серпня 2019 р.

"Догадываюсь, что Ленни говорит что-то на подобие этого: он просто легковесный и не может удержать свою выпивку, тогда как Морган обладает стойкостью Джона Бонэма".

I’m guessing Lenny said something like, he’s a lightweight that can’t hold his drink, whereas Morgan has John Bonham’s fortitude. — Robert Emmet (@Multimodalitie1) 23 серпня 2019 р. "Марьян Швед сыграл около 20 минут за свою карьеру в Селтике. За это время он забил абсолютно красивейший гол и выглядел действительно хорошо. И после этого его никогда больше не видели? Не могу понять этого".

Marian Shved has played about 20 mins in his Celtic career. In that time he scored an absolute belter and looked really good. Then never to be seen again? Don’t get it — Dominic Kennedy (@DomKennedy20) 22 серпня 2019 р.

"Опять нет Шведа. Даже на скамейке запасных. Он должен быть крайне нечеловеческим на тренировках, чтобы проигрывать конкуренцию как Моргану, так и Хейзу".

No Shved again. Not even on the bench. He must be absolutely brutal in training to be behind both Morgan and Hayes. — Moravcik67 (@Moravcik67_) 22 серпня 2019 р. "Ленни всегда обожал своих любимчиков". lenny has always liked his favs — Steven King ?????? (@StevenK00182694) 22 серпня 2019 р. "Просто, чтобы вы знали. Швед назвал меня толстым джейки. Именно поэтому он больше не сыграет у меня", – фейковый профиль Леннона объясняет причину странного игнорирование украинца, которая является достаточно популярной среди фанатов Селтика. Just so yous know Shved called me a fat jakey that’s why he’s no playing under me #thecelticshirtdoesntshrinktofitinferiorshved — Neil Lennon (@NeilLennon17) 23 серпня 2019 р. И немного черного юмора: "Швед разминается перед матчем".

Maryan Shved warming up pre-match. pic.twitter.com/i0FB11n33k — ByTheMinute Celtic (@ByTheMinCeltic) 22 серпня 2019 р.

Проблема в том, что на правом фланге, где обычно играет Швед, удивительно результативно играют 2 игрока сборной Шотландии. Так, 24-летний Райан Кристи, который действует ближе к атаке, уже забил 8 мячей и отдал 3 голевых паса за 10 матчей. У опытного Джеймса Форреста уже 5 голов и 3 ассиста за 9 игр.

Кроме того, Леннон признался, что не совсем доволен состоянием игрока сборной Украины, мол, ожидает от него большего. "Сейчас ему трудно сделать прорыв. Швед – немного расстроен. Ему просто нужно поднять темп и улучшить свою работу", – говорит главный тренер Селтика.

"Это все еще, опять же, период адаптации для него. Ему 21 (на самом деле в июле исполнилось 22 – прим. "Футбол 24"), он находится в новой стране и не очень хорошо говорит по-английски. Так что осознаем, что в наших руках хороший футболист и мы увидим больше по ходу сезона", – анонсировал легенда шотландского клуба.