Украина

Стартовал 20-й тур УПЛ. Заря уверенно победила Минай, оторвавшись от четверки аутсайдеров на 4 очка. А вот в другом матче произошла сенсация. Динамо упустило победу над Вересом, пропустив с пенальти на 90+9 – Шовковский завершил триумфальную серию в УПЛ, которая насчитывала 6 поединков подряд.

Шахтер официально подаст в суд на полуфиналиста Евро, который без разрешения сбежал в Европу, разорвав контракт с "горняками".

Сборная Украины сыграет 3 контрольных матча в июне – УАФ назвала первого соперника и дату поединка.

Оболонь оштрафовали после матча с Черноморцем – КДК УАФ зашкварился на всю страну, но впоследствии объяснил свое решение.

Еврокубки

Лига Европы: Байер избежал первого поражения в сезоне, Рома вытерла ноги о Де Дзерби, Ливерпуль устроил погром в Праге. Трубин пропустил 2 гола, Ди Мария забил и организовал автогол – Бенфика не смогла обыграть Рейнджерс. Шедевр Обамеянга помог Марселю разгромить Вильяреал, Славия достойно проиграла Милану, Фрайбург вырвал победу над Вест Хэмом.

Карло Анчелотти раскритиковал Реал за матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, огласив вердикт Лунину.

Лунин и судейство – решающие: испанские СМИ уничтожают Реал после выхода в четвертьфинал ЛЧ.

Другие главные события

Литва категорически отказалась играть с Беларусью из-за войны в Украине – сборная рискует дисквалификацией.

ПСЖ готовит бомбезный трансфер на замену Мбаппе – пресса раскрыла замысел на 140 миллионов евро.

Йовичевич шокировал Роналду – Игор выиграл дуэль экс-тренеров Шахтера, растоптав мечты Криштиану о чемпионстве.