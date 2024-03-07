Председатель КДК УАФ Виталий Наум настаивает, что наказание Оболони за задержку матча против Черноморца вполне справедливое.

Игра задержалась на 3 минуты. Черноморец банально засиделся в раздевалке, но значительно больший резонанс вызвало наказание Оболони. Киевлянам выписали штраф за лишнюю минуту, которую они выделили для символического удара военного перед стартовым свистком.

"Согласно материалам, полученными от УПЛ, о нарушениях, которые имели место во время матчей 18-го и 19-го туров Vbet Лиги, большинство из этих нарушений – это задержка начала матча. В частности, в 19-м туре шесть из восьми матчей начались с задержкой.

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Задержка начала матча является нарушением регламентных норм. За данное нарушение предусмотрена санкция – обязательный денежный взнос от 5 000 грн. Но в большинстве случаев КДК УАФ учел смягчающие обстоятельства, и штраф был уменьшен.

Учитывая распространение отдельными СМИ информации с элементами манипуляции обращаю внимание, что команды обязаны придерживаться обратного отсчета времени до матча (countdown) с подробным поминутным планом и осуществлять все предматчевые мероприятия в соответствии с ним.

В свою очередь, прошу представителей СМИ не манипулировать информацией об отдельных решениях КДК УАФ, особенно касающихся участия в предматчевых мероприятиях представителей Сил обороны Украины. Ведь именно благодаря нашим защитникам мы имеем возможность проводить футбольные матчи на территории Украины", – цитирует аргументацию Наума пресс-служба УАФ.

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