Английский вингер Букайо Сака попал в сферу интересов Пари Сен-Жермен на фоне перехода Килиана Мбаппе в Реал.

ПСЖ смирился с потерей Мбаппе, который летом перейдет в Реал. Французский клуб начал поиски футболиста, чтобы заменить Килиана не только в игровом плане, но и в медийном, подписав суперзвезду.

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Главным кандидатом в списке ПСЖ стал Букайо Сака. Катарские шейхи готовы заплатить Арсеналу более 140 миллионов евро, чтобы оформить трансфер 22-летнего вингера, сообщает издание Fichajes.

Сака – лидера Арсенала. В этом сезоне он забил 16 голов и отдал 12 ассистов во всех турнирах. Профильная позиция Букайо – правый вингер, тогда как Мбаппе атакует преимущественно с левого фланга. Transfermarkt оценивает Саку в 120 млн евро. Контракт с Арсеналом рассчитан до лета 2027-го.