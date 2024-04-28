В первом полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская Бавария и мадридский Реал постараются продлить приятные серии.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов Бавария – Реал обслужит Клеман Тюрпен. Интересно, что ни мюнхенцы, ни мадридцы не проигрывали за судейства француза.

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Тюрпен работал на восьми матчах Баварии. Баланс положительный: пять побед и три ничьих. Но для Реала персона Клемана несет еще больше хороших воспоминаний.

Мадрид выиграл все шесть матчей в Лиге чемпионов за судейства Тюрпена. Француз зафиксировал победу Реала над Ливерпулем в финале ЛЧ-2022 с голом Винисиуса.

Бавария принимает Реал 30 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по Киеву. На выходных Бавария обыграла Айнтрахт, а Мадрид справился с Сосьедадом.