По просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в июне для национальной команды будет организовано три контрольных матча, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сейчас официально подтверждено, что 11 июня "сине-желтые" проведут поединок со сборной Молдовы. Игра состоится в Кишиневе на стадионе Зимбру. О времени встречи будет сообщено позже.

Даты проведения еще двух контрольных матчей и имена соперников будут обнародованы после подписания соответствующих контрактов.

Напомним, уже в этом месяце подопечные Реброва попытаются пробиться на Евро-2024. 21 марта Украина сыграет в плей-офф отбора с Боснией и Герцеговиной. В случае победы "сине-желтые" через 5 дней в финальном противостоянии сойдутся с победителем пары Израиль – Исландия.

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