Минай стал главным открытием первых двух туров, расписав ничью с СК Днепр-1 и переиграв Металлист 1925. И это при колоссальных кадровых перестановках и отсутствии возможности сыграться! После такого старта никого не удивил и успех в матче против Зари – тем более, что луганчане борются за выживание и демонстрируют депрессивный футбол.

Форвард Зари продолжит карьеру в чемпионате Японии – легионер перебрался к экс-сопернику Шахтера

Впрочем, на этот раз закарпатцы выглядели именно так, как и ожидалось по итогам зимней паузы. Подопечные Желько Любеновича в первом тайме провели 1-2 неплохие атаки, но не создали ни одного момента. Заря полностью контролировала ход встречи, да еще и регулярно обостряла.

Уже на 2-й минуте команда Юрия Коваля могла открывать счет. Герреро открылся под заброс на ход левым флангом, вывалился на рандеву с Кемкиным, но вместо удара покатил на дальнюю штангу. Яцык не успел замкнуть, а затем лайнсмен свистнул офсайд. На 11-й же Герреро снова пронесся по левому флангу, обыгрался в стеночку с Чурко и вырвался один на один с Кемкиным (пусть и под углом) – голкипер парировал его удар.

В конце концов, на 18-й минуте луганчане вышли вперед. Закарпатцы проиграли борьбу в центре поля и получили контратаку 3-в-2. Футболисты Зари быстро растянули защитников, после чего Чурко покатил на левый край штрафной. Антюх оттуда пробил в дальнюю девятку – 1:0!

На 21-й минуте Герреро убежал от Прокопчука и в третий раз оказался перед Кемкиным. Эдуардо снова решил отдать передачу под удар в пустые, вот только она оказалась слишком неточной. На 36-й же луганчане во второй раз выскочили 3-в-2, а Герреро в очередной раз попытался ассистировать – на этот раз Кирюханцев принял мяч на правом краю штрафной, но затянул с ударом (Вакула накрыл Игоря).

Перед перерывом Герреро наконец забил сам, замкнув подачу на дальнюю штангу, однако отпраздновать ему не позволили. Лайнсмен заметил офсайд. В итоге, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Зари. Минай оставался в игре.

Ровно через минуту после возобновления игры луганчане могли забить во второй раз, однако Яцык при замыкании навеса Кирюханцева попал в перекладину. Минай быстро ответил – Ременяк сместился с левого фланга и выполнил лонгшот в дальний угол, заставив Сапутина парировать. Этот момент стал первым и последним в атаке "лис".

На 53-й минуте они еще и в меньшинстве могли остаться из-за фола Семотюка. Заря могла выйти в контратаку 2-в-1, но Владислав сорвал ее еще на чужой половине, ударив Антюха по ногам. Дмитрий Бондаренко показал красную, потом пересмотрел видеоповтор и изменил решение на желтую.

Игра в равных составах отнюдь не помогла подопечным Желько Любеновича. Как и все его замены по ходу встречи. Заря продолжала обострять. На 59-й минуте отличиться мог Кирюханцев, который оказался свободным на линии штрафной и зарядил над перекладиной, а на 73-й дело дошло и до второго гола. Герреро на линии полукруга легко качнул Прокопчука и отдал разрезной пас, а свежий Бугай реализовал выход один на один – 2:0!

На 79-й Заря могла и разгром устроить, но Яцык при замыкании подачи от Герреро не попал в створ. Бугаю в компенсированное время тоже не повезло – обокрав Матюшенко в штрафной (не в последнюю очередь благодаря ужасному пасу Кисиля), Владислав выстрелил в дальний угол. Кемкин парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу луганчан со счетом 2:0.

Подопечные Юрия Коваля набрали 19 очков, оторвавшись от зоны переходных матчей аж на четыре очка. Минай же остается на дне таблицы, однако до плей-офф за выживание не хватает всего 5 зачетных баллов.

"Лобановский советовал мне разойтись с женой": легенда Днепра – о дружбе с Яшиным, удар Поркуяна и русский мат