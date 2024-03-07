Аль-Раэд Игора Йовичевича неожиданно победил Аль-Наср Луиша Каштру в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии, 23 тур

Аль-Наср – Аль-Раэд – 1:3

Голы: Яхья, 24 – Эль-Беркауи, 18, Фузаир, 46, Саюд, 87

Громкой сенсацией завершился поединок между Аль-Насром и Аль-Раэдом. Луиш Каштру в "дерби" экс-тренеров Шахтера уступил Игору Йовичевичу.

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Счет на 18-й минуте открыл Аль-Раэд. Аль-Наср быстро отыгрался. На старте второго тайма подопечные Йовичевича вновь вышли вперед, реализовав роскошную контратаку. А в концовке игры хитрый розыгрыш углового закрепил перевес гостей. 1:3.

Криштиану Роналду ушел с поля без результативных действий, но имел шансы забить. После его ударов Аль-Раэд дважды спас каркас ворот.

Аль-Наср не выиграл второй тур подряд. Команда Криштиану Роналду осталась второй, но рискует отпустить Аль-Хиляль аж на 12 очков. Аль-Раэд набрал 23 балла и оторвался от зоны вылета на 5 очков.

اخطاء دفاعية بالجًُملة ? !!



تؤدي الى تقدم الرائد على النصر ️



1-0 ..’18



لابورت كارثي !!#النصر_الرايد | #دوري_روشن_السعودي

pic.twitter.com/TUZ2wdEnHW — طوفان (@AlTufan97) March 7, 2024