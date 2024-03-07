Женская сборная Литвы не собирается выходить на поле с соперницами, которые представляют кровавый режим Лукашенко.

По итогам жеребьевки отбора на Евро-2025 женская сборная Литвы попала в одну группу с Кипром, Грузией и Беларусью. Однако балтийские футболистки не собираются играть с агрессором.

Евро-2025, результаты жеребьевки – сборная Украины получила соперниц в квалификации, которая пройдет по необычному формату

"Жеребьевка в спортивном плане хорошая. Всех трех соперников можно побеждать, но играть с Беларусью мы точно не собираемся", – цитирует президента Федерации футбола Литвы Эдгараса Станкевичюса издание LRT.

"Очень надеюсь, что санкции УЕФА ограничатся техническими поражениями, а наши девушки продолжат участие в квалификации. Главное, чтобы нас не дисквалифицировали. Это было бы очень болезненно.

Мужская сборная Беларуси без проблем проводит матчи, некоторые страны даже дают им свои поля. УЕФА не понимает, почему мы так против. Позицию выражаем только мы с латвийцами, эстонцами, поляками и скандинавами", – продолжил Станкевичюс.

Капитанша сборной Мильда Люжинайте прокомментировала решение: "Наша позиция четкая – мы не будем с ними играть. Будем искать товарищеские матчи, чтобы поддерживать форму. Даже так мы можем финишировать вторыми и выйти дальше".

Беларусь помогает россиянам в полномасштабной войне с Украиной, однако УЕФА отказывается дисквалифицировать белорусские сборные. Литва – один из главных партнеров Украины в Европе в рамках борьбы с российской чумой.