Руководитель агентства ProStar Вадим Шаблий, представляющий интересы Георгия Судакова, побывал в лагере "шпор", чтобы обсудить с англичанами потенциальный переход своего клиента в лондонский клуб.

В середине прошлой недели Тоттенхэм встречался с агентом Вадимом Шаблием, сообщает The Mirror.

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"Серый кардинал" украинского футбола даже выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото со стадиона "шпор" Тоттенхэм Стедиум, лаконично подписав фотографию словом "Работаю".

По информации источника, предметом разговора стал потенциальный трансфер хавбека Шахтера Георгия Судакова, которого украинский клуб хочет продать за рекордную для себя сумму. Указывается, что Тоттенхэм может столкнуться с проблемой в переговорах с "горняками", учитывая историю с компенсацией за переход Манора Соломона на правах свободного агента.

Шахтер хочет устроить так называемую "войну предложений" между заинтересованными в услугах Судакова командами. Ранее об интересе к Георгию заявляли Наполи, Интер, Арсенал, Челси, Бенфика и другие топ-клубы.

К слову, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 31 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн. евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?