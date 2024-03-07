Лига Европы, 1/8 финала. Первые матчи

Спарта – Ливерпуль – 1:5

Голы: Брэдли, 46 (в свои ворота) –Мак Аллистер, 6, Нуньес, 25, 45+3, Диас, 53, Собослаї, 90+4

Рома – Брайтон – 4:0

Голы: Дибала, 12, Лукаку, 43, Манчини, 65, Кристанте, 68

Карабах – Байер – 2:2

Голы: Бензиа, 26, Жуниньо, 45+2 – Вирц, 70, Шик, 90+2

Байер едва не опростоволосился в Азербайджане. Похоже, после того, как перед Леверкузеном замаячила "серебряная салатница", Хаби Алонсо решил сделать ставку на победу в Бундеслиге – в Баку "ноль четвёртые" сыграли практически резервным составом и получили закономерный итог. Карабах, который с большим трудом прошёл на предыдущей стадии Брагу, забил Байеру два мяча ещё в первом тайме, а после перерыва старался удержать преимущество. Не удалось: голы Вирца и Шика принесли гостям ничью.

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А вот Ливерпуль и Рома одержали уверенные победы – над Спартой и Брайтоном соответственно. Оба гранда решили свои задачи ещё в первом тайме: команда Юргена Клоппа забила трижды (дублем отличился Дарвин Нуньес), команда Даниэле Де Росси – дважды. Брайтон решил сыграть в столице Италии в смелый футбол с высокой линией обороны, за что и поплатился. Искусственный офсайд не сработал – и Дибала выскочил на свидание с вратарём гостей. Позже капитан "чаек" Данн подарил Лукаку мяч, выведя Ромелу на ударную позицию – и вновь не нашлось никого, кто смог бы его подстраховать.

После перерыва Брайтон продолжил терпеть бедствие: Манчини забил после розыгрыша стандарта, Кристанте – в позиционной атаке. Так Роберто Де Дзерби был деклассирован своим же другом – перед стартовым свистком экс-тренер Шахтёра долго обнимался с Де Росси...