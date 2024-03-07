Матч Верес – Динамо должен был стартовать на стадионе Авангард в Ровно в 18:00, но за несколько минут до начала игры прозвучал сигнал воздушной тревоги. К счастью, она длилась не так долго, и уже в 18:40 стартовый свисток Дмитрия Панчишина таки прозвучал.

Под руководством Александра Шовковского киевская команда еще не теряла очков. Победная серия Динамо в УПЛ насчитывала 6 поединков, а по потерянным очкам "бело-синие" вместе с Шахтером являются лидерами чемпионата Украины. У Вереса же задачи совсем другие. Олег Шандрук, который заменил Сергея Лавриненко, проиграл оба поединка весенней части сезона. Ровенская команда засела в зоне прямого вылета, отстав от зоны переходных матчей на три балла.

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Наставник Динамо сделал два изменения после домашней игры с Черноморцем. Впервые в весенней части УПЛ появился Владислав Дубинчак, который заменил Константина Вивчаренко. Вместо дисквалифицированного Владимира Бражко вышел Александр Андриевский. Третий раз подряд в основе появился 18-летний Тарас Михавко, который продолжает получать доверие Шовковского.

Первый момент создал Верес. На 5-й минуте Марко Мрвалевич обыграл Попова, но с близкого расстояния не смог пробить Бущана. Наказание пришло мгновенно – встречная атака Динамо завершилась голом Волошина. Сейв Георгия начал результативную атаку киевлян, в ходе которой Кабаев отдал на Назара. Тот пробил мимо Богдана Когута и забил свой 5-й гол в сезоне. Тринадцать секунд прошло от выхода Мрвалевича один на один до точного удара Волошина.

Подопечные Шовковского могли и развить успех. Андриевский приложился в касание с линии штрафной – перекладина спасла Верес. Вполне могло быть 0:2 уже на 9-й минуте. А вскоре уже Богдан Когут парировал мяч после непростого удара Волошина, который избежал офсайда. Дебют игры полностью за киевлянами. Верес мог лишь вспоминать тот упущенный момент Мрвалевича, нереализация которого привела к пропущенному мячу.

Ближе к 30-й минуте Верес заиграл активнее. Хозяева начали прессинговать киевлян на их половине поля, что привело к нескольким огрехам "бело-синих". Но моментов у ворот Бущана не было – можно вспомнить разве что очень неточный удар Евгения Шевченко. Динамо ответило попыткой Шапаренко, который крутил в дальний угол. Мяч полетел мимо ворот.

До перерыва у ровенчан был еще один шанс – Шарай, пробивая, поскользнулся, а мяч прикатился в руки Бущана. Был еще эпизод с падением Владислава Шарая, который завалился в штрафной после контакта с Шапаренко – ни Панчишин, ни VAR не отреагировали. В итоге, гол Назара Волошина стал единственным до перерыва. Первый тайм завершился минимальным преимуществом Динамо. У киевлян выделялись фланги атаки, где действовали Волошин и Кабаев, а вот Ванат выпадал из игры. Практически не получал мяч центрфорвард гостей.

Вторая половина началась с момента Караваева, который с ходу приложился с линии штрафной. Мимо ближней девятки. Верес начал чаще ходить в атаку, но чуть не пропустил. Волошин обыгрался с Ванатом, обманным движением убрал Жулио Сезара и пробил – бразилец в подкате таки заблокировал, бросившись под мяч в последний момент. Ровенчане обложили ворота Динамо серией стандартов, один из которых завершился неудачным ударом Шевченко.

На 79-й минуте Верес заработал право на хороший штрафной метров с 25-ти – Попов, который уже имел желтую, сфолил против Шевченко. К мячу подошел бывший динамовец Денис Янаков, который пробил ну очень неудачно – чуть ли не 5 метров в сторону от рамки. Откровенно испортили подопечные Шандрука свой лучший момент после перерыва. На последних минутах гости могли удвоить преимущество – после навеса (а, может, и удара) Дубинчака мяч перелетел Когута и попал в перекладину. Мог быть шедевр.

Уже на 90+4 пошли эмоции – Мрвальевич упал в штрафной в борьбе с Бенито. Возникла стычка, но обошлось без удалений футболистов – красную карточку увидел только тренер Вереса. Дмитрий Панчишин пошел смотреть VAR. Повтор показал, что Бенито действительно задел соперника. Пенальти на 90+9 минуте пошел исполнять Мрвальевич, переигравший Георгия Бущана. 1:1 – сразу после этого раздался финальный свисток.

Уже на 90+4 пошли эмоции – Мрвальевич упал в штрафной в борьбе с Бенито, вышедшим на замену в конце игры. Возникла стычка, но обошлось без удалений футболистов – красную карточку увидел только тренер Вереса. Дмитрий Панчишин пошел смотреть VAR. Повтор показал, что Бенито действительно задел соперника. Пенальти на 90+9 минуте пошел исполнять Мрвальевич, переигравший Георгия Бущана. 1:1 – сразу после этого раздался финальный свисток. Нигериец, проведя на поле чуть более 10-ти минут, серьезно подвел киевлян, отобрав у команды два очка.

Александр Шовковский завершил победную серию в УПЛ на отметке 6 матчей. Динамо набрало 35 очков и осталось четвёртым. У Шахтера и Кривбасса по 37 баллов, у СК Днепр-1 – 38. Верес прервал серию поражений, но все еще остался предпоследним. У команды Олега Шандрука 13 очков.

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