"Игра была плохой. Недостаточно интенсивности, недостаточно тревоги относительно того, что мы делаем неправильно. Я думаю, что здесь сыграл большую роль психологический аспект. Мы боролись с очень качественным соперником, которому не было что терять. Моя команда играла так, будто у них с самого начала были тормоза. Они играли в себе. Мы страдали, но важно было выйти в четвертьфинал, и мы там.

Фарт Лунина на 90-й минуте в видеообзоре матча Реал – РБ Лейпциг – 1:1

Идея заключалась в том, чтобы больше прессинговать. Но мы играли очень медленно, слишком сильно контролировали низкий блок, без прессинга, с мячом были очень медленными, с небольшой вертикальностью, с боковыми передачами. Это был неудачный вечер, это очевидно. Все это может произойти в Лиге чемпионов. Мы так играли дома против Челси два года назад.

К сожалению, свою роль сыграл ментальный аспект – когда у вас есть небольшое преимущество, вы не собираетесь выкладываться на полную. И это было полной противоположностью РБ Лейпциг, который попробовал все. Надо принять заслуженную критику. Свист был заслуженным, нужен запрос публики. Мы должны сделать спокойную оценку. У нас семь очков преимущества в Ла Лиге, мы в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Возможно, я ошибся в выборе стартовой одиннадцатки, но это уже часть истории. Мы немного потеряли свежесть. И есть определенная психологическая усталость. Но мы вернемся лучшими после перерыва. И я думаю, что Милитао и Куртуа уже будут в четвертьфинале", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле расписал ничью с РБ Лейпциг, и по итогам двух матчей (2:1) вышел в четвертьфинал турнира. К слову, весь поединок за "сливочных" отыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, удержав ничью с РБ Лейпциг – Лунин провел неоднозначный матч