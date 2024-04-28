Украинский полузащитник Владислав Кочергин "зажег" в прямом эфире после победы в чемпионате Польши.

Накануне Ракув в матче 30-го тура Экстраклассы одержал тяжелую победу над Видзевом (1:0). Героем встречи стал Владислав Кочергин, который мощным ударом из-за пределов штрафной оставил свою команду в борьбе за медали и еврокубки.

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После завершения игры украинец пошел давать флеш-интервью, во время которого болельщики Видзева начали опускать ему на голову шарф. "Ио*аный фанат", – коротко отреагировал наш земляк на провокацию и продолжил делиться впечатлениями от победы.

К слову, такую реакцию Кочергина не трудно понять – именно фанаты Видзева в феврале 2024 года в матче против ЛКС Лодзь вывешивали флаг московского ЦСКА на своем секторе.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Ракув 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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