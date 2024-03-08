В рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2023/24, 1/8 финала, первые матчи

Марсель – Вильярреал – 4:0

Голы: Верету, 23, Москера, 28 (автогол), Обамеянг, 42 (пен), 59

Удаления: А. Морено, 59 (Вильяреал)

Милан – Славия – 4:2

Голы: Жиру, 34, Рейндерс, 41, Лофтус-Чик, 45+1 – Доудер, 36, Шранц, 65

Удаления: Диуф, 26 (Славия)

Фрайбург – Вест Хэм – 1:0

Гол: Вайсгаупт, 81

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Марсель после триумфа над Шахтером набрал бешеную форму, уничтожив Вильярреал в родных стенах. Начало разгрому было положено на 23-й минуте усилиями Верету, а на 28-й автогол Москера удвоил перевес провансальцев. Еще два гола положил Обамеянг – с пенальти на 42-й минуте и шедеврально перебросив голкипера на 59-й.

После этого Олимпик успокоился. "Жёлтая субмарина" не смогла даже размочить счет, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Марселя – 4:0. Команда сокрушила своего экс-тренера Марселино, отомстив за уход Малиновского в его каденцию.

В параллельном поединке Славия продемонстрировала, почему СК Днепр-1 и Заря не имели никаких шансов в матчах плей-офф с пражанами. Чехи приехали на "Сан-Сиро" и остались в меньшинстве на 26-й минуте, а еще через 8 Жиру вывел Милан вперед. Впрочем, гости отыгрались ровно через две минуты усилиями Доудеры.

Милан ответил еще двумя голами, причем перед перерывом, однако Славия нашла в себе силы вернуться – на 65-й минуте Шранц забил в ответ. 3:2 Впрочем, класс "россонери" и игра в большинстве таки сказались. В конце поединка Пулишич с паса Леау добил пражан, установив окончательный счет. 4:2.

Фрайбург дома принимал Вест Хэм. В очень равном матче счет был открыт аж на 81-й минуте – это свежий Вайсгаупт вывел немцев вперед, отличившись с передачи Шаллая. Его гол оказался единственным во встрече.

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