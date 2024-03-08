Анатолий Трубин и его партнеры на выходных потерпели унижение от Порту в чемпионате Португалии. Бенфика проиграла одному из главных конкурентов со счетом 0:5, а перед тем было еще и поражение от Спортинга в Кубке Португалии. Домашний матч Лиги Европы против Рейнджерс в дождливом Лиссабоне был для "орлов" возможностью хотя бы частично реабилитироваться за последние провалы. Кипер сборной Украины традиционно вышел в старте.

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Уже на 4-й минуте Бенфика могла забить. Джек Батленд парировал удар Давида Нереса – еще одного экс-игрока Шахтера. Мяч летел в ближний угол, но бывший кипер сборной Англии в прыжке отвел угрозу. Зато гости забили в первой же своей атаке. Игроки Бенфики неудачно вышли из обороны, Диоманде зряче навесил, а Том Лоуренс головой метров с 10-ти пробил в угол ворот. Анатолий Трубин не выручил. Шла лишь седьмая минута. Вскоре Рейнджерс имели еще один момент – кипер Бенфики на этот раз забрал мяч.

"Орлы" могли быстро отыграться. Батленд отбил мяч после очередного удара Нереса, Кабрал мчался на добивание, однако вратарь "рейнджеров", уже лежа, сумел забрать мяч из-под ног у бразильца. Бенфика продолжала давить усилиями этой же бразильской парочки. Если Нерес не попал по мячу после подачи углового, то удар Кабрала заблокировал защитник.

На ровном месте занервничал Ди Мария, который несколькими минутами ранее неудачно исполнил штрафной удар. Чемпион мира-2022 схватил соперника за шею, спровоцировав стычку. Справедливая желтая карточка.

До перерыва Бенфика имела еще один классный момент. Ошибся Батленд, который неудачно ввел мяч в игру, но сам кипер Рейнджерс исправился, справившись с очередным ударом Давида Нереса. Угловой, который привел к пенальти. VAR, а затем и главный арбитр, увидели игру рукой. 11-метровый уверенно реализовал Ди Мария.

Впрочем, Бенфика умудрилась снова пропустить еще до перерыва. Трубин не слишком удачно выбил мяч после подачи штрафного, но еще хуже сыграла оборона лиссабонцев. Неудачный вынос, Фабиу Силва пробил, а Дюжон Стерлинг, который был один в окружении нескольких футболистов "орлов", выбежал и направил мяч мимо Трубина. 1:2 после первого тайма.

После перерыва очередной классный момент имел Давид Нерес. Рафа Силва отдал на бразильца, но тот вместо удара начал убирать мяч под себя – в итоге, снаряд до Батленда уже и не долетел. Был момент и у гостей – Трубин парировал удар в ближний угол. Фортуна таки улыбнулась хозяевам на 67-й минуте. Ди Мария подал штрафной, а Голдсон срезал мяч в собственные ворота.

Бенфика таки избежала третьего подряд поражения, но 2:2 – не слишком приятный результат для команды Рогера Шмидта перед сложным выездом на Айброкс. Обладатель путевки в четвертьфинал ЛЕ определится через неделю, 14 марта.

Анатолий Трубин получил от Sofa Score посредственные 6,9. В активе украинского вратаря три сейва, но все они – из разряда обязательных. В моментах с пропущенными мячами Трубин не спас, хотя и особой вины в этих эпизодах не было.

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