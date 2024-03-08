Україна

Стартував 20-й тур УПЛ. Зоря впевнено перемогла Минай, відірвавшись від четвірки аутсайдерів на 4 очки. А от в іншому матчі сталася сенсація. Динамо втратило перемогу над Вересом, пропустивши з пенальті на 90+9 – Шовковський завершив тріумфальну серію в УПЛ, яка налічувала 6 поєдинків поспіль.

Шахтар офіційно подасть в суд на півфіналіста Євро, який без дозволу втік до Європи, розірвавши контракт з "гірниками".

Збірна України зіграє 3 контрольні матчі у червні – УАФ назвала першого суперника і дату поєдинку.

Оболонь оштрафували після матчу з Чорноморцем – КДК УАФ зашкварився на всю країну, але згодом пояснив своє рішення.

Єврокубки

Ліга Європи: Байєр уникнув першої поразки в сезоні, Рома витерла ноги об Де Дзербі, Ліверпуль влаштував погром у Празі. Трубін пропустив 2 голи, Ді Марія забив і організував автогол – Бенфіка не змогла обіграти Рейнджерс. Шедевр Обамеянга допоміг Марселю розгромити Вільяреал, Славія гідно програла Мілану, Фрайбург вирвав перемогу над Вест Хемом.

Карло Анчелотті розкритикував Реал за матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, оголосивши вердикт Луніну.

Лунін та суддівство – вирішальні: іспанські ЗМІ знищують Реал після виходу в чвертьфінал ЛЧ.

Інші головні події

Литва категорично відмовилася грати з Білоруссю через війну в Україні – збірна ризикує дискваліфікацією.

ПСЖ готує бомбезний трансфер на заміну Мбаппе – преса розкрила задум на 140 мільйонів євро.

Йовічевіч шокував Роналду – Ігор виграв дуель екс-тренерів Шахтаря, розтоптавши мрії Кріштіану про чемпіонство.