Шахтер официально подаст в суд на полуфиналиста Евро, который без разрешения сбежал в Европу
Шахтер вынужден прибегать к радикальным мерам для решения проблемы форварда Богдана Вьюнника, который в одностороннем порядке перебрался в польскую Лехию.
Накануне форвард молодежной сборной Украины на правах свободного агента перешел в Лехию. Как выяснилось, Шахтер не давал Богдану Вьюнику разрешение на разрыв контракта. Клуб сообщил, что будет защищать свои интересы.
"ФК Шахтер будет обращаться с иском против Богдана Вьюнника и ФК Лехия. Клуб не согласен с односторонним расторжением контракта со стороны футболиста. Футболист Богдан Вьюнник после зимнего отпуска не вернулся в ФК Шахтер, несмотря на действующий контракт с клубом сроком до 30 июня 2025 года.
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Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение клуба, однако футболист отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК Шахтер от 22 февраля 2024 года. ФК Шахтер не согласен с расторжением контракта и будет обращаться в соответствующие компетентные инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК Лехия.
Напомним, Богдан Вьюнник присоединился к ФК Шахтер в 2017 году. Выступал за команду U-19 и за первую команду в сезоне-2023/24. Сыграл за первую команду 12 матчей", – говорится на официальном сайте "горняков".
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