"В прошлый понедельник играли Оболонь и Черноморец. Первый удар по мячу нанес военный, Герой Украины, Денис Дикий. Матч начался на 3 мин позже запланированных 15:30, потому: "Черноморец задержался с выходом из раздевалки на 2 мин, а в предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на 1 мин".

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Тезисы взяты в кавычки, поскольку так, по моей информации, написал в рапорте делегат УАФ Юрий Нестрига. На основе рапорта КДК уже оштрафовал клуб на деньги (маленькие, фактически слезы), но суть в другом. Оболонь в предматчевом райдере прописала – в 15:30 должен быть символический удар по мячу. Вопрос: на основе чего делегат оштрафовал киевлян?

Вдумайтесь. Человек, который своей самоотверженностью дарит нам возможность играть и смотреть футбол, приезжает на игру. Ему аплодируют 1000+ людей. Клуб-хозяин официально предупреждает об этом. Делегат пишет – не предупредили. С Оболони взыскали 3 тысячи гривен. Говорю же, копейки. Поэтому я искренне не понимаю, для чего это все", – написал Зверов в своем Telegram-канале.

Напомним, поединок 18-го тура УПЛ между Оболонью и Черноморцем завершился боевой ничьей (1:1).

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