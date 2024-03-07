Выход Реала в 1/4 финала Лиги чемпионов оставил очень много вопросов.

Мадридцы отзащищали минимальное преимущество, которое получили еще в первом матче благодаря гениальной игре Лунина. Фанаты просят установить украинцу памятник, но упрямство Карло Анчелотти и близкое возвращение Куртуа могут оборвать сказку.

Анчелотти раскритиковал Реал за матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, огласив вердикт Лунину

Еще одна горячая тема – судейство. Звезде Реала простили "удушение" Орбана, которое могло привести к удалению. Об этом и больше смотрите подробно в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".