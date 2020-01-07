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Главные новости 6 января: Реал борется за будущее Лунина, Демьяненко вернулся к тренерской работе и феерия Роналду

7 января 07:00 355 Читати українською
Главные новости 6 января: Реал борется за будущее Лунина, Демьяненко вернулся к тренерской работе и феерия Роналду
Криштиану Роналду / Getty images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 6 января.

Украина

Анатолий Демьяненко возобновил тренерскую карьеру – специалист возглавил Нитру. Десна объявила о трансфере Будковского. Николай Матвиенко заинтересовал Манчестер Сити.

Тренер Коринтианса сообщил о переходе Сидклея, а еще один защитник Динамо Тамаш Кадар якобы прошел медосмотр в Фехерваре. Зато Олимпия отказалась покупать Дерлиса Гонсалеса.

Мир

Последний тур первого круга Серии А выдался колоритным. Интер впервые за 32 года победил Наполи на выезде. Ювентус благодаря феерии Роналду разгромил Кальяри. Сам португалец установил ряд достижений. Ибрагимович дебютировал за Милан.

Аталанта поиздевалась над Пармой – Малиновский получил от Гасперини совсем мало времени на поле.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии – команды Зинченко, Ярмоленко и остальных топ-клубов узнали соперников.

Даниэле Де Росси покинул Бока Хуниорс и объявил о завершении карьеры.

Украинцы за рубежом

Андерлех больше не рассчитывает на Евгения Макаренко.

Реал решил досрочно вернуть Андрея Лунина из аренды в Вальядолиде из-за отсутствия игровой практики и уже обратился в Федерацию футбола Испании. Однако "Пуселанос" отвергли такой вариант.

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