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Будковский официально перешел в Десну

6 января 17:10 512 Читати українською
Будковский официально перешел в Десну
Филипп Будковский / ФК Десна

Нападающий Филипп Будковский продолжит свою карьеру в команде Александра Рябоконя.

О подписании контракта с 27-летним футболистом сообщил официальный сайт черниговского клуба. О деталях и сроке сотрудничества пока не сообщается.

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Напомним, что до зимнего перерыва в УПЛ Будковский защищал цвета Зари. В команде Виктора Скрипника нападающий не имел стабильной игровой практики – он сыграл 10 матчей в чемпионате Украины и забил 1 гол.

К слову, Будковский является воспитанником донецкого Шахтера. Также в его карьере были Ильичевец, Севастополь, российский Анжи, бельгийский Кортрейк и французский Сошо.

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