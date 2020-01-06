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Тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея из Динамо – его партнером по обороне станет экс-игрок Карпат

6 января 23:53 264 Читати українською
Тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея из Динамо – его партнером по обороне станет экс-игрок Карпат
Сидклей / фото из открытых источников

Наставник Коринтианса Тьяго Нуньеш подтвердил информацию о переходе в его команду защитника Динамо Сидклея.

"Я обсудил с Данило Авеларом (экс-игрок Карпат – прим) идею использования его на позиции центрального защитника. Он принял этот вызов. А Сидклея и Лукаса Питона мы будем использовать на левом фланге. Это будет здоровая конкуренция", – цитирует наставника "тимау" Torcedores.

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Напомним, Сидклей в текущем сезоне не сыграл ни одного официального матча за Динамо. Его аренда в Коринтианс рассчитана на один год, бразильский клуб имеет право выкупа игрока.

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