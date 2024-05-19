Тоттенхэм, Челси, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед разыграли путевки в Европу на следующий сезон в последнем туре АПЛ-2023/24.

Англия. АПЛ, 38 тур

Шеффилд – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Кулусевски, 14, 65, Порро, 59

Челси – Борнмут – 2:1

Голы: Стерлинг, 48, Кайседо, 17 – Бадиашиль, 49 (аг)

Брэнфорд – Ньюкасл – 2:4

Голы: Янельт, 48, Висса, 70 – Барнс, 21, Мёрфи, 36, Исак, 38, Гимараес, 77

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Далот, 74, Хёйлунд, 88

Тоттенхэм проиграл борьбу за Лигу чемпионов, но забрал пятое место. В последнем туре "шпорам" нужно было не проиграть на поле Шеффилда, который уже вылетел. Команда Эйнджа Постекоглу победила благодаря дублю Кулусевски и пушке Порро.

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Челси весной набрал форму и спас сезон выходом в еврокубки. Михаил Мудрик не сыграл заключительный матч из-за травмы головы, поэтому Илье Забарному (сыгравшему 37-й полный матч в сезоне АПЛ) пришлось сдерживать его конкурентов. Кайседо открыл счет ударом из центрального круга! Стерлинг удвоил перевес, а Борнмут лишь сократил отставание автоголом.

Stop that Caicedo. pic.twitter.com/94Z34mpZ98 — Stop That Football (@stopthatfooty) May 19, 2024

Окончательное распределение еврокубковых путевок будет зависеть от финала Кубка Англии. Если трофей возьмет Манчестер Сити – Челси будет играть в Лиге Европы, а Ньюкасл – в Лиге конференций. Если трофей возьмет Манчестер Юнайтед – сами "дьяволы" выйдут в Лигу Европы, а Челси в Лигу конференций.

Ньюкасл сделал все от себя зависящее и обошел МЮ в турнирной таблице. "Сороки" разобрались с Брэнтфордом: Барнс открыл счет, а Исак голом и ассистом сделал его разгромным. Брэнтфорд попытался оформить камбэк, однако Гимараес четвертым голом поставил точку. Егор Ярмолюк вышел на финальные десять минут.

Манчестер Юнайтед зафиксировал худший финиш в эпоху АПЛ – 8 место. Доселе историческое дно было в сезоне-2013/14 (7 строчка), сразу после Фергюсона. Эрик Тен Хаг "превзошел" ту неудачу. В последнем туре МЮ не хватило победы над Брайтоном, чтобы подняться выше.

Роберто Де Дзерби мог лучше попрощаться с Брайтоном, если бы Жоау Педро реализовал свои моменты. А так все решил Хёйлунд в конце встречи: скидка на гол Далота и персональный проход с точным ударом.