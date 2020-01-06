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Олимпия отказалась покупать Дерлиса у Динамо – парагвайский клуб назвал причину

6 января 19:45 554 Читати українською
Олимпия отказалась покупать Дерлиса у Динамо – парагвайский клуб назвал причину
Дерлис Гонсалес / ФК Динамо

Парагвайская Олимпия не будет покупать нападающего Дерлиса Гонсалеса, права на которого принадлежат Динамо.

Один из руководителей Олимпии Мигель Брунотт заявил, что сумма в 6 млн долларов, которую хотят получить "бело-синие", является неподъемной для клуба.

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"Деньги, которые просит киевское Динамо, нереальные для нас. У нас нет на это бюджета. Мы сделали окончательное предложение, но не смогли достичь соглашения. Сейчас этот трансфер – закрытая тема", – цитирует функционера versus.com.py.

Напомним, Дерлис перешел в Динамо летом 2015 года из Базеля. С 2018 года он выступает на правах аренды за бразильский Сантос. Контракт Дерлиса с Динамо рассчитан до лета 2020 года.

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