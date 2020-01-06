Манчестер Сити следит за Матвиенко – у защитника Шахтера есть весомый козырь для перехода

Манчестер Сити продолжает следить за защитником Шахтера и сборной Украины Николаем Матвиенко, у которого есть приличные шансы переехать в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола регулярно отмечает, что "горожане" не будут подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно. Впрочем, если английский клуб все же решит выйти на трансферный рынок, то единственной позицией для усиления станет левый центральный защитник.

После ухода Венсана Компани Сити регулярно испытывает проблемы в защите. Эмерик Ляпорт получил серьезную травму, а Стоунз и Отаменди никак не наберут оптимальную форму, из-за чего Гвардиола вынужден переводить в центр обороны Фернандиньо или Родри, а то и вообще ставить 18-летнего Эрика Гарсию.

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Чемпионы Англии имеют сразу 5 вариантов среди кандидатур потенциальных новичков. Среди них – защитник Интера Милан Шкриняр и защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко. Подписать словака Манчестер Сити будет крайне сложно, поскольку 24-летний центрбек имеет долгосрочный контракт до лета 2023-го, поэтому обойдется в фантастическую сумму в несколько десятков миллионов. А вот контракт Матвиенко рассчитан только до лета 2021-го, что делает украинца довольно привлекательным вариантом для "горожан". Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштайн в колонке на The Athletic.

Напомним, ранее уже была информация об определенном интересе Манчестер Сити к Матвиенко, который играл против команды Гвардиолы в Лиге чемпионов 2019/20, поэтому мог убедить английский клуб в своем потенциале. Также англичане следят за защитником Лестера Чагларом Союнчю и Натаниэлем Аке из Борнмута.

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