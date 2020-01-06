Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду продолжает поражать своей жаждой забитых голов, записав в свой актив хет-трик в матче 18-го тура Серии А против Кальяри (4:0).

Хет-трик Роналду в ворота Кальяри стал особенным для португальца.

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Как отмечает твиттер УЕФА, этот хет-трик стал уже 56-м для Криштиану за клуб и сборную. Opta добавляет, что Роналду отличился 36-м хет-триком с 2008 года и является единоличным лидером по этому показателю, а сам форвард отметился 5-м подряд голом в форме Ювентуса.

Но и это достижение не стало последним для Роналду: португалец отметился тремя забитыми голами в одном матче уже в десятом соревновании, добавляет твиттер ESPN.

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️️ Cristiano Ronaldo has now scored 56 hat-tricks for club & country #UCL | @juventusfcen pic.twitter.com/kk46MfQHVZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 6, 2020

36 - Cristiano Ronaldo has just scored his 36th league hat-trick in @juventusfc's 4-0 win over Cagliari. No player has as many since January 2008 in the top five European leagues. Superstar. pic.twitter.com/MydNOLzHe8 — OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2020 5 - For the first time Cristiano Ronaldo has scored in five games in a row with Juventus in Serie A. Continuous. #JuveCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2020