Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду продолжает поражать своей жаждой забитых голов, записав в свой актив хет-трик в матче 18-го тура Серии А против Кальяри (4:0).
Хет-трик Роналду в ворота Кальяри стал особенным для португальца.
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Как отмечает твиттер УЕФА, этот хет-трик стал уже 56-м для Криштиану за клуб и сборную. Opta добавляет, что Роналду отличился 36-м хет-триком с 2008 года и является единоличным лидером по этому показателю, а сам форвард отметился 5-м подряд голом в форме Ювентуса.
Но и это достижение не стало последним для Роналду: португалец отметился тремя забитыми голами в одном матче уже в десятом соревновании, добавляет твиттер ESPN.
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