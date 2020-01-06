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Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри

6 января 18:52 533 Читати українською
Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри
Криштиану Роналду / соцсети

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду продолжает поражать своей жаждой забитых голов, записав в свой актив хет-трик в матче 18-го тура Серии А против Кальяри (4:0).

49’ Криштиану Роналду
67’ Криштиану Роналду
81’ Гонсало Игуаин
82’ Криштиану Роналду
 
49’ Криштиану Роналду
67’ Криштиану Роналду
81’ Гонсало Игуаин
82’ Криштиану Роналду

Хет-трик Роналду в ворота Кальяри стал особенным для португальца.

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Как отмечает твиттер УЕФА, этот хет-трик стал уже 56-м для Криштиану за клуб и сборную. Opta добавляет, что Роналду отличился 36-м хет-триком с 2008 года и является единоличным лидером по этому показателю, а сам форвард отметился 5-м подряд голом в форме Ювентуса.

Но и это достижение не стало последним для Роналду: португалец отметился тремя забитыми голами в одном матче уже в десятом соревновании, добавляет твиттер ESPN.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус - Кальяри
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