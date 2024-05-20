Вернидуб оценил "бронзу" Кривбасса и уже имеет задачи на новый сезон: "Мечта у нас одна"
Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился впечатлениями о бронзовом призерстве УПЛ и ожиданиями от Еврокубков.
"Я рад, что Кривбасс – третья команда чемпионата, но если мы взяли такую планку, то мы не можем себе позволить упасть ниже. Нужно лучше подготовиться, усилиться и поработать летом. А мечта у нас одна. Когда мы по ходу сезона были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что есть шанс побороться за первое место, но понимал, что будет тяжело.
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Еврокубки? Уже смотрел, кто может быть потенциальным соперником в квалификации. Все в жизни возможно, надо поставить цель и идти к ней. Я верю в своих ребят. Они стали очень сильными за эти два года", – рассказал Вернидуб в эфире ютуб-канала ПРОФУТБОЛ Digital.
Важно отметить, что Кривбасс сыграет в квалификации Лиги Европы.
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