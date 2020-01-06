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Вальядолид отказывается возвращать Лунина в Реал – украинец попал в патовую ситуацию

6 января 15:46 1472 Читати українською
Вальядолид отказывается возвращать Лунина в Реал – украинец попал в патовую ситуацию
Вальдяолид не отпускает Лунина

Андрей Лунин рискует остаться без регулярной игровой практики до конца сезона. Реал и Вальядолид не могут договориться о будущем второго вратаря сборной Украины.

Реал, пытаясь разорвать арендное соглашение с Вальядолидом, столкнулся с принципиальной позицией клуба Роналдо. "Пусела" не собирается отпускать дублера Жорди Масипа в середине сезона, информирует AS.

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Более того, в ответ на запрос руководства Реала относительно ситуации молодого вратаря, который летом стал чемпионом мира U-20, представители Вальядолида заявили, что полностью рассчитывают на него во второй половине сезона.

"Пуселанос" считают, что Лунин может получить шанс в любой момент, правда, пока речь идет только о Кубке Испании.

Напомним, экс-кипер Зари провел лишь один поединок в сезоне 2019/20. Андрей дебютировал за Вальядолид 18 декабря в матче 1/64 Копа дель Рей против Толосы и отстоял на ноль. После этого место в рамке ворот снова занял воспитанник Барсы Жорди Масип.

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