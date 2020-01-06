Интер впервые за 32 года одолел Наполи на его поле, Ювентус уничтожил Кальяри, Ибрагимович не помог Милану

В рамках 18-го тура в чемпионате Италии в понедельник состоялось несколько матчей. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемп ионат Италии, 18-й тур

Болонья – Фиорентина – 1:1

Голы: Орсолини, 90+4 – Бенасси, 27

Ювентус – Кальяри – 4:0

Голы: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Игуаин, 81

Милан – Сампдория – 0:0

Лечче – Удинезе – 0:1

Гол: де Пауль, 88

Наполи – Интер – 1:3

Голы: Милик, 39 – Лукаку, 14, 33, Мартинес, 62

Хавбек Фиорентины Бенасси классным выстрелом с лета заставил капитулировать Болонью

18-й тур в понедельник продолжили несколько матчей. Первым из них стал поединок между Болоньей и Фиорентиной. Хозяева сразу же нацелились на ворота соперника и уже на 12 минуте забили, однако арбитр гол Родриго Паласио отменил, усмотрев положение вне игры. Через мгновение свой шанс упустили уже "фиалки" – Федерико Кьеза не сумел переиграть Лукаша Скорупски. В середине тайма Марко Бенасси замечательным выстрелом из-за пределов штрафной вывел Фиорентину вперед и команды ушли в раздевалки при минимальном преимуществе гостей.

После перерыва обе команды создали достаточно моментов, чтобы довести счет до разгромного с обеих сторон, однако Никола Сансоне, Поль Лирола, Федерико Кьеза и Эрик Пульгар могут жаловаться лишь на удачу и прекрасную реакцию голкиперов. Фиорентина откровенно доигрывала этот поединок, когда на четвертой добавленной минуте Рикардо Орсолини точным ударом со штрафного спас свою команду от поражения.

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Ювентус на своем поле разгромил Кальяри. Первые 45 минут прошли без забитых мячей – прекрасно отработала оборона "островитян". Однако, сразу же после перерыва, Криштиану Роналду оказался лицом к лицу с Робином Ольсеном и легко переиграл его. Через 20 минут португалец снова перехитрил вратаря гостей, забив шведу с пенальти. После этого Кальяри окончательно потерял веру в положительный результат и пропустил еще дважды в течение двух минут. Уже в добавленное время Жоао Педро мог несколько подсластить горечь поражения, но попал в штангу.

Милан и Сампдория не выявили сильнейшего. "Россонери" доминировали на поле, однако не смогли воплотить свое преимущество в забитые голы. Не помог "красно-черным" и дебют Златана Ибрагимовича, который появился на поле во втором тайме. Сампдория же, в свою очередь, забила в конце первого тайма, однако гол Якупа Янкто арбитр отменил из-за офсайда. Как следствие, безголевая ничья.

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Лечче и Удинезе провели равный первый тайм, однако по моментам команда нашего Евгения Шахова должна была уходить на перерыв со счетом 3:1. Вторая половина встречи началась с гола гостей, но арбитр взятие ворот отменил из-за офсайда. "Бьянконери" забили второй, но нарвались на такую ​​же реакцию рефери – положение вне игры. Испытал судьбу и Лечче, забив в ворота "бело-черных", но арбитр был неумолим – нарушение правил в атаке. Матч "незасчитанных голов и неиспользованных моментов" плавно катился к завершению – гости давили, хозяева защищались. В конце концов, за две минуты до окончания матча Родриго де Пауль точно пробил в левый угол ворот и принес Удинезе такую ​​желанную победу. К слову, украинец на поле так и не появился.

32 года понадобилось Интеру, чтобы победить партенопейцев на их поле и сегодня это произошло. Уже на третьей минуте Лукаку мог открывать счет в матче, но самоотверженная игра защиты спасла ворота Наполи. В конце концов, через десять минут он реализовал свои потуги, пробив в угол ворот после великолепного сольного прохода. Матиас Весино и Лаутаро Мартинес в течение минуты могли делать счет неприличным, но Алекс Мерет безупречно сыграл на последнем рубеже. Однако, в середине тайма он допустил ошибку и Лукаку удвоил преимущество "змеев". Незадолго до перерыва Аркадиуш Милик один гол отыграл.

После отдыха игра не потеряла своей остроты, а хозяева начали искать счастья у ворот соперника. Однако опять пропустили: Лаутаро Мартинес точно пробил в угол ворот с пределов штафной площадки. На 75-й минуте, после чудо-выстрела со штрафного от Лоренцо Инсинье, мяч по предательски попал в крестовину. Уже в добавленное время Интер мог заработать пенальти – Ди Лоренцо скосил Мартинеса в своей штрафной, но арбитр решил, что трех мячей для Наполи достаточно и проигнорировал данный эпизод.

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