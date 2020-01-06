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Андерлехт планирует расстаться с Макаренко, – СМИ

6 января 23:04 324 Читати українською
Андерлехт планирует расстаться с Макаренко, – СМИ
Евгений Макаренко / фото из открытых источников

Бельгийский клуб намерен прекратить сотрудничество с украинским футболистом.

Клуб из Брюсселя составил список игроков, с которыми готов расстаться в ближайшем будущем. В него попал экс-игрок сборной Украины Евгений Макаренко, информирует Het Laatste Nieuws. Таким образом Андерлехт хочет разгрузить свою зарплатную ведомость и заработать деньги.

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Напомним, что в текущем сезоне Макаренко не сыграл ни одного матча за Андерлехт и лишь дважды попадал в заявку на игру. Украинец перешел в свой нынешний клуб летом 2018 году из Кортрейка за 1,2 млн евро. Он является воспитанником киевского Динамо.

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Теги
Украинцы за рубежом Бельгия Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт
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