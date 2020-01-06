Демьяненко возглавил словацкую Нитру

Легендарный украинский футболист и тренер ряда клубов Анатолий Демьяненко возглавил словацкий клуб.

Экс-транер киевского Динамо Анатолий Демьяненко сегодня, 6 января, возглавил словацкую Нитру, сообщает официальный сайт клуба. В тренерский штаб украинца войдут местные специалисты – Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

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Клуб, который в прошлом году отпраздновал 110-летие со дня основания, на зимнюю паузу пошел на предпоследней, одиннадцатой строчке. Наивысшее достижение команды в чемпионате Словакии – 3-е место (2008).

Главная задача для подопечных Демьяненко на весеннюю часть сезона – сохранить прописку в Фортуна-лиге и хорошо выступить в Кубке Словакии, где Нитра добралась до четвертьфинала.

Напомним, Демьяненко в 2011 году выиграл с узбекским Насафом Кубок АФК (аналог Лиги Европы). Кроме того, 60-летний специалист успел потренировать ЦСКА-Борисфен, Динамо (дважды), Волынь и азербайджанский Нефтчи.

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